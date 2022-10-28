一年一度的萬聖節即將到來，漢神百貨為了炒熱節慶氣氛，特別於28日舉辦「小小萌鬼搗蛋遊行」活動。

活動邀請到高雄市四季幼兒園的小朋友，身著萬聖節主題裝扮，在漢神百貨大門口進行一場精采的舞蹈表演後，再到館內進行Trick or Treat趣味遊行。

且在老師和家長的用心之下，每位小朋友都以精心裝扮的萬聖節造型登場，有的家長將小寶貝裝扮成美麗的小公主、也有身穿可愛的南瓜裝及蜘蛛人、鋼鐵人等漫威角色，最吸睛的莫過於一位逼真斷頭人裝扮的小男生，讓每一位看到的人都驚呼家長真是太用心啦！遊行時小朋友們更是卯足全力的向專櫃人員蒐集糖果，現場人聲鼎沸，歡笑聲此起彼落，連正在逛街的顧客看到裝扮可愛的小朋友們，也紛紛停下腳步欣賞，直呼可惜手上沒有準備糖果，否則也要滿足這群可愛的小小小萌鬼們。

這場可愛爆表的遊行，讓漢神百貨館內洋溢著濃濃的萬聖歡樂氛圍，也給大家留下最美好的萬聖節記憶。