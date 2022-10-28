需求急降、運力反增，上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI連續19周下跌，今（28）日最新一週報價1,697.65點，周跌4.56％、跌幅擴大，歐美主要四大航線運價持續下探，受到通膨、戰爭雙重影響的歐洲線跌幅11.64％、地中海線跌幅8.72％，又較美國線跌深。

多家航商、貨代業者表示，通膨升息陰霾、地緣政治緊張，造成市場預期心理，消費保守減量、零售商大砍單，若第四季購物季可透過促銷有效消化庫存，才有機會看到較大量的補貨，只有需求端放量才可以支撐運價。

目前船公司持續減少運力穩運價，德魯里最新取消航次追蹤數據顯示，在跨太平洋、亞洲至北歐和地中海等主要航線，在第43周和第47周期間（10月24日至11月27日），721個預訂航次有82個航次被取消，取消率11％，其中56％在跨太平洋東行航線，23％在亞洲至歐洲、地中海航線。

據SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1,902美元，周跌127美元、下跌6.26％；美東每40呎櫃運價5,318美元，周跌321美元、下跌5.69％。

上海到歐洲每20呎櫃運價2,102美元，周跌277美元、下跌11.64％；到地中海每20呎櫃2,344美元，周跌224美元，下跌8.72％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價346美元，周跌6美元、跌幅1.7％。