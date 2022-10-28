男子誤以為被通緝 騎車拒檢撞傷新北警員

新北市警海山分局交通分隊員警昨（28）日在大漢橋設站臨檢，50歲楊姓男子騎乘機車從新莊往板橋方向行駛，拒絕受檢掉頭逆向逃逸，再從分隔島空隙進入快車道往板橋方向疾駛，警員洪姓警員伸手攔阻，遭撞傷左手臂，幸送醫後無大礙，洪男一度逃脫，但最後仍在永和區遭警方逮捕，依公共危險、妨害公務罪嫌送辦，並依道交條例開罰1萬3500元。

據了解，昨天下午2時許海山員警在大漢橋機車道執行路檢勤務，欲攔下楊男盤查，楊男卻立即迴轉，逆向往新莊方向逃逸，員警向其他民眾借用機車追捕，見楊男總從分隔島空隙，騎入快車道往板橋方向逃逸，並在下橋處衝撞洪員，隨後沿民生路往中和方向逃逸。

洪員左手肘及手腕擦挫傷，經送往亞東醫院救治，無生命危險。

海山分局擴大調閱監視器，循線於5時50分許在永和區中正橋下河濱公園逮捕楊嫌。楊男供稱，日前因詐欺案件收到台北市中山、士林警分局通知到案，但他均未前往，故認為已遭到通緝，一時心虛遂拒檢逃逸。

偵訊後警方依妨害公務、公共危險罪嫌將楊男送辦，並依道交條例針對危險駕車、逆向行駛等部分開單告發，計裁處1萬3500元。