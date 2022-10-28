T1 League第二季開幕戰29日點燃戰火，衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊首戰作客新北中信特攻。總教練喬伊斯表示，高雄全家海神隊熱身賽後厲兵秣馬，將輸球作為借鑑，已做好萬全準備迎接新賽季挑戰，目標再掀巨浪爭奪開幕戰首勝！

熱身賽1分飲恨中信特攻，高雄全家海神隊將在開幕戰有備而來，尋求甜蜜復仇。總教練喬伊斯指出，「熱身賽輸球經驗對海神是寶貴的學習機會，中信特攻是支優秀的勁旅，每逢遭遇中信都呈現高張力的賽事內容。」

喬伊斯熱身賽調度邏輯是讓每位球員有上場機會，有所表現，但例行賽是見真章的時刻，他也相信球員能捲土重來，成功踢館。身為冠軍隊肯定是各隊的假想敵，喬伊斯說：「我們角色從狩獵者變成獵物，但誰說冠軍隊伍不能持續狩獵？我們不會鬆懈且正面迎向挑戰，毫無保留。」

總教練喬伊斯早在開季就引用美國網壇傳奇名將Billie Jean King的名言，「Pressure Is A Privilege (壓力是種榮幸)」，勉勵全隊承擔壓力，迎接挑戰，並享受爭取的過程。喬伊斯說：「能成功挑戰自己，並享受成功的滋味是種榮幸。為了成就目標，我們必須持續耕耘且維持職業風範，更重要是保持心態的渴望。」

除了奪冠班底，喬伊斯點名期待3位新成員的表現，從波捍能、邱子軒到王詠誠，練習時的表現都幫助團隊提升一個檔次，「這是全新球季，是場馬拉松賽，從過程中尋求進步、建立團隊文化，征服另一座山頭將是我們始終如一的目標。」

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