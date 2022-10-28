為進一步拓展一般乘用市場版圖，歐系商務車龍頭福斯商旅，推出全新世代New Mulivan七人座MPV車款，全面「乘用化」的設定與規格，聚焦家庭多元需求，強化布局中型MPV市場。

福斯商旅表示，T系列車款一向是品牌最為著名的MPV產品，從第一代的T1，到最新的New Mulivan，歷經至少8個世代的進化，從這一代車款開始，T系列產品將進一步區隔分眾，劃分為商務導向的Transporter（T6.1）、家庭乘用的New Mulivan，以及電動車ID.Buzz，以擴大客層與銷售版圖。

其中New Mulivan採用與福斯集團多數乘用車相同的MQB轎式底盤打造而來，台灣引進的動力為汽油車款，搭載的也是目前福斯集團乘用車最廣泛的2.0升TSI渦輪增壓引擎（代號EA888），且全面升級符合Level 2等級的智能駕駛輔助系統，全面乘用車化的規格設定，就是衝著一般民眾、家庭用車買家而來，要擺脫過去T系列車濃厚的商務色彩。

至於原有商務客層需求，福斯商旅也持續提供T6.1車款銷售，並保留柴油引擎、大車室空間等設定。電動款的MPV－ID Buzz，台灣市場也定會由福斯商旅負責銷售，但上市時間恐得到要等到明年底之後。

目前台灣家庭MPV市場由日韓品牌把持，包括甫於去年底停產的本田Odyssey，及豐田Sienna、現代Staria、起亞Carnival等進口車，看準市場需求，三陽工業也決定國產化現代品牌新款MPV－Custin，預計11月中發表搶市。

為與日韓品牌在家用MPV市場一爭高下，New Mulivan在價格設定上也採取親民做法，入門的Life車款定價壓低在200萬元以內，11月底前購車更提供196.8萬元的上市限量價優惠。福斯商旅看好New Mulivan一年至少有300輛的銷售實力，首批年底前將到港100輛配額，全力衝刺銷售。