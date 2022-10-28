石油巨頭殼牌（Shell）公布第三季財報，獲利94.5億美元寫下歷史次高，並宣布年底加碼派息及延常股票回購計畫。對此，美國總統拜登抨擊這豐厚的利潤只有股東獲益，而不是拿來降低油，然此話一出卻引來能源行業的譴責，回嗆拜登關注的重點完全錯了。

外媒報導，殼牌第三季經調整後獲利達94.5億美元，雖然因為天然氣和可再生能源業務驟降，獲利低於第二季114.7億美元的歷史新高，且略低市場預期，但仍創下歷史次高紀錄。

此外，殼牌宣布年底增加15%的股息派發，並計畫延長股票回購，自上季回購60億美元股票後，未來3個月內回購40億美元的股票，今年回購總額達185億美元。

拜登一直以來不斷呼籲石油商放棄回購和增加派息，希望能夠降低汽油價格，而非繼續向股東分紅。對於殼牌再創次高的利潤，拜登表示，「Q3利潤較去年同期成長2倍多，而殼牌卻提高派息，將這些利潤送到股東手中，而不是降低加油的油價」。

但這一番話卻引來石油產業回擊，美國石油協會認為「拜登關注的重點錯了」。協會指出，全球能源成本和地緣政治風險持續上升之際，政府應該專注在美國能源的產能，以應對全球能源需求和供應失衡所導致的燃料價格上漲。

美國燃料和石化製造商協會主席湯普森（Chet Thompson）表示，煉油廠不會為加油站消費價格或原油定價，目前正極盡所能安全且負責地維持設施運作，盡力確保美國公民和各國所需的汽油、柴油及航空燃料供應。