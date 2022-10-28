屏東萬丹泥火山26日清晨今年第三度噴發，波及3處農田，不少農民苦嘆2個月後要收成的紅豆泡湯了，雖縣府編列救助金1公頃5萬，但根本不夠，為此，藍營縣長候選人蘇清泉除允諾替農民爭取將泥火山噴發造成的農損列為中央天然災害補助外，還親自走訪基層並拜訪在地紅豆餅老店，聽人民心聲。

蘇清泉拜訪的在地紅豆餅老店，是由黃老先生於1970創立的，蘇清泉說，這間有52年歷史的老店早先是在菜市場擺攤，目前由黃老先生的2個兒子共同經營，吸引全台鄉親慕名而來，假日要等上1個小時是經常的事。

店家告訴蘇清泉，以目前的生產量來看，1台可做48顆紅豆餅，平日是3台在做，約可做144顆，假日則操作4台，約有192顆，大約10至12分鐘會出爐一批，當中雙餡料因是特殊流程，需要15分鐘左右，要做出好吃的紅豆餅，需要冷料配熱爐，還要觀察紅豆餡，而好吃的關鍵就是在火候，而不是計時器。

蘇清泉說，當天路過該紅豆餅店時，就聞到紅豆餅香，後來聽到黃大哥分享創業及對於食材、製成、品質的嚴格要求，以及希望能讓客人吃到好吃紅豆餅的那份最質樸的心，對他們這一輩人的祟敬之心油然而生。

蘇清泉強調，他認為屏東人最可貴的精神就在於這份真情，更期許此次能夠透過勝選，提升屏東各項生活、工作、教育、交通、環境、社會福利指標，讓這份屏東的正傳統精神得以持續延續傳承。