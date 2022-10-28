高揚凱相信，只要自己更努力、更勤勞，一步一腳印，一雙手握過一雙手，必可獲得更多選民鄉親的認同支持。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

「奈格」颱風逼近台灣前夕，高揚凱「風雨生信心」，一如往常站到街頭路口，與鄉親揮手拜票。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

「奈格」颱風逼近台灣前夕，高揚凱「風雨生信心」，一如往常站到街頭路口，與鄉親揮手拜票，除了街講宣傳參選理念和政見主張之外，也趁機提醒所有大安、文山地區的鄉親父老，這個周末日要嚴防強風大雨來襲，務必做好防颱準備。

這次國民黨在台北市大安、文山區雖然提了兩席年輕的新人，但是另一位，有「兩個師父」的鼎力扶植、幫忙，說到底，真正不折不扣的新人，只有高揚凱一個。雖然一路艱辛、苦戰，但高揚凱越戰越勇，風雨生信心。

他始終堅信一句格言，「凡揮汗耕種者，必將收穫甜美的果實。」而且高揚凱認為，只要他能力拚出線，就可以達成國民黨「八仙過海」的目標，並以「席次最大化」來協助蔣萬安締造「台北無限」，重振首都榮耀。

前總統馬英九日前在高揚凱競選總部成立大會上曾說，「高揚凱是我的好厝邊，也是從小看到大的孩子。我在總統任上視察馬祖前線部隊，遇到服役中的揚凱，他也不會趁機講出和我熟識的他父親名字。可見揚凱忠厚老實、誠懇實在，他不會投機取巧、也不愛表演作秀，這些特質反而是最值得鄉親信任的市議員人選。」

選舉還剩不到一個月就要投票，不愛作秀、不會表演的高揚凱，將持續透過街頭宣講、勤跑活動，來跟更多鄉親見面拜票，並透過政論節目與社群媒體，持續宣揚他的從政理念及政見牛肉。高揚凱相信，只要自己更努力、更勤勞，一步一腳印，一雙手握過一雙手，必可獲得更多選民鄉親的認同支持。