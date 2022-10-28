緩解肩頸痠痛的按摩方式為按壓左邊「風池穴」、「巨骨穴」、「肩中俞」。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

能夠全身性止痛的為「合谷穴、太衝穴」、強健膝蓋下肢的穴位為「足三里穴」。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

若是小腿痠痛，可以透過按壓「委中穴」、「承山穴」、「附陽穴」、「陽陵泉穴」來緩解。（馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

造成筋骨痠痛的成因百百種，長期維持同一個姿勢、運動傷害或是天氣變化都是痠痛的主因，馬光中醫診所醫師邱柏豪表示，氣血循環不通就會造成身體的痠痛，若關節部位失去營養，則會導致長期的慢性痠痛，因此邱柏豪及醫師魏子善建議，民眾可以透過按摩穴位緩解不適。

邱柏豪表示，全身性的筋骨痠痛可以分為外傷、腰背、骨頭、體表等４個部位，若是因外傷而痠痛的話可以按摩「陽陵泉穴」、腰背痛則是按摩「委中穴」、管理全身骨頭的穴位是「絕骨穴」、若體表疼痛可以按壓「外關穴」；能夠全身性止痛的為「合谷穴、太衝穴」、強健膝蓋下肢的穴位為「足三里穴」。

按摩方式以拇指指腹向下按壓，並作圈狀按摩，按壓時應2手輪流進行交替，每穴1次約按壓5秒鐘，反覆進行約10次，早中晚睡前可以各按1次，按壓前可用毛巾熱敷，提高治療效果。

魏子善表示，緩解肩頸痠痛的按摩方式為按壓左邊「風池穴」，將頭轉向右方，轉到不能再轉時，加壓力道按壓此穴道約10秒，再將頭轉回正面，然後換邊按壓，左右各按壓3次；按壓左邊「巨骨穴」，將頭轉向右方，轉到不能再轉時，加壓力道按壓此穴道約10秒，再將頭轉回正面，然後換邊按壓，左右各按壓3次；找到「肩中俞」穴道後，順時針及逆時針各按壓10圈，然後換邊按壓。

魏子善也提到，若是小腿痠痛，可以透過按壓「委中穴」、「承山穴」、「附陽穴」、「陽陵泉穴」來緩解，每個穴位用拇指按揉或按壓100次，按摩時間約2分鐘，怕手痠的民眾也可以用指壓棒來進行。