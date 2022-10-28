民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾向大陸申請專利合作條約文件中，註明是住在「中國台灣省台北市」。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清認為，鄭運鵬就是「德不配位」，該自我了斷了吧。

鄭寶清今(28日)在臉書粉專貼文認為，鄭運鵬的「德不配位」該自我了斷了吧。昨日又爆發鄭運鵬在大陸經商申請專利文件中自己的國籍、居所為「中國台灣省」的自我矮化行徑。質疑鄭運鵬這種投機取巧、利益薰心的政治變色龍雙面「超人」，一方面登陸大賺人民幣，另一方面回台後又為了參選立委、市長大喊「抗中保台」的雙標政客，這難道就是民進黨為了選舉、為了政權維繫可以信任依靠的最佳桃園市長候選人嗎？

鄭寶清甚至質疑，鄭運鵬就連擔任立委都還是「不夠格」的人，參選桃園市長更是「親中」滿天飛舞，真的還有何臉面繼續參選市長嗎？試問民進黨的「抗中保台」還可以說服選民嗎？試問桃園市民還可以繼續忍耐下去看他當選桃園市長嗎？鄭寶清認為，鄭運鵬就是「德不配位」、就是不堪入目的投機政客，早就應該退出政壇了吧。

鄭寶清表示，台灣本土意識相當堅定的重要歷史學者李筱峰教授，是他非常敬重且景仰的台派重量級意見領袖，日前在臉書表達他應該顧全大局趕快收兵退選，以免一世英名毀於一旦的看法，李筱峰認為他的 民調很低，不可能當選，卻硬要出來參選所謂何來，是要氣總統蔡英文還是要讓鄭運鵬不能當選？那心胸就未免太狹窄。鄭寶清說，李筱峰的話讓他沈思許久，捫心自問他的參選難道真的就是如他所言的要氣小英或讓鄭運鵬不能當選嗎？難道他的心胸氣度就真的如此狹窄不堪嗎？

鄭寶清強調，他堅持參選最大的理由就是，「來了一個抄襲的，又來一個挺抄襲」的荒謬行徑，讓人忿怒難平。他希望用民調結果來決定最後的徵召提名人選，如此卑微的請求，真的有一絲一毫受到重視嗎？他登記參選桃園市長後，被民進黨政治側翼暗諷是「中共同路人」，網軍大軍罵他「背骨」，才讓他退無可退、因此必須勇敢站出來對抗已經沈淪墮落腐敗反民主到無以復加的民進黨。