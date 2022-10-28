由統一集團主辦的「2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔」，為全台最大烘焙賽事，28日進行決戰，最後結果揭曉，由首次參賽即入圍決賽的王柏峰（茶天下）及其助手簡思昀，以零失誤的精采表現贏得評審青睞、奪得冠軍寶座。冠軍麵包預計年底開賣，要讓民眾也能吃得到！

UniBread烘焙王麵包大賽由統一、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，法國麵包大使協會、法國在台協會、法國在台協會商務處協辦，為國內最大的烘焙賽事，先前因疫情延期兩年，今年重新舉辦。

主辦單位表示，現在大家迎接解封商機，烘焙業蓄勢待發，身為產業龍頭，統一集團希望透過舉辦國際級烘焙競賽，吹響復甦號角，帶動解封後的烘焙產業、活絡市場，重現旺季盛況。

今年UniBread烘焙王麵包大賽在台中開戰，一連舉辦三天，特別遠從法國、荷蘭邀請4位國際評審來台。經過馬拉松式的高壓比拼，最後結果今天下午出爐，由首次參賽即入圍決賽的王柏峰（茶天下）及其助手簡思昀，以零失誤的精采表現贏得評審青睞、奪得冠軍寶座，不僅贏得最高獎金50萬元，同時將代表台灣征戰國際舞台，參加2023年9th MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽。

評審評比，此次入圍決賽的五位選手，不約而同將台灣水果王國的優勢，融入各自的特色麵包，更進一步以辛香料、花香與茶香，升級各式水果風味。如冠軍得主王柏峰利用玫瑰花菌水發酵的麵糰，凸顯水蜜桃、芒果香氣。

為了讓民眾也能嘗得到冠軍麵包，本屆烘焙王得主的特色作品將在賽後進行期間販售，麵包控可緊盯動態。