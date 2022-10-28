揚明光（3504）召開董事會，通過第三季合併財務報告，營收約13.39億元，營業毛利2.34億元，毛利率17.5％，營業利益2,954萬元，稅後淨利6,564萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為6,514萬元，稅後基本每股盈餘0.57元。

合計揚明光前三季營收約38億元，營業毛利7.07億元，毛利率18.6％，營業利益8,882萬元，稅後淨利1.37億元，其中歸屬母公司業主之淨利為1.36億元，稅後基本每股盈餘1.19元。

揚明光表示，第三季合併營收13.39億元，季增6.4％，相較上季，智能家居鏡頭因進入旺季及光學元件因第二季封控投影機需求的遞延，出貨較上季增加。微投光機與3D列印因客戶需求放緩，出貨較第二季減少。車用鏡頭出貨與上季約當。第三季因產品銷售組合差異及庫存依會計政策提列呆滯損失影響，毛利率17.5％、較上季20.1％減少2.6％。

展望第四季，揚明光表示，受到全球經濟衰退影響，客戶陸續進行庫存調整去化，微投光機及光學元件類產品市場需求疲弱，第四季出貨情形預估較第三季減少。3D列印、車用鏡頭及智能家居鏡頭出貨預估與第三季變化不大，預期整體出貨情形將較第三季減少。