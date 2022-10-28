國民黨桃園市長候選人張善政今天提出人行道政見，並指桃園是六都人行道面積最少，學童上下學途中受傷的數字是六都第一。桃園市養工處回應，在營建署「道路考評」，桃園在「街廓考評」、「道路養護」、「道路平坦度」及「交通工程」等四項考評項目皆獲得全國第一。

張善政今天說，難走就是人行道面積在六都敬陪末座，好危險的意思則是小朋友上下學途中受傷的數字是六都第一。

養工處表示，桃園的城市建設，在各方面大幅進步，是在這幾年。只要是在地久居的桃園人，都知道。工務局說，營建署「道路考評」，桃園在「街廓考評」、「道路養護」、「道路平坦度」及「交通工程」等四項考評項目皆獲得全國第一。另外，更於2021年參與由衛福部舉辦的「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」，在全國350餘件競獎作品中脫穎而出，榮獲「無礙獎」。

養工處又說，桃園市政府自升格以來，桃園市長鄭文燦持續推動行人無礙友善環境，桃園人行道長度八年內從427公里成長至987公里，增加131％，是升格前的2.3倍；八年增加超過升格前一倍以上；面積從171.7萬平方公尺成長至299.8萬平方公尺，增加74.6％，已改善179條路段，長度達126.4公里。

以六都普及率增長幅度來看，桃園市增長率相較於其他直轄市位居第2，作為最晚升格的直轄市，人行道普及率從18.3％成長至48.61％，增長30.31％，努力市民都有感受到。

養工處表示，除了人行道，桃園騎樓整平計畫於2007至2015年（升格前）改善長度共1830公尺，截至2022年6月底，累計整平的騎樓長度已經超過1萬4400公尺，超過升格前7倍。

養工處今年規畫投入4.08億元，改善33條路段人行環境，包含桃園區舊司法園區周邊正光路、廈門街、守法路；中壢區洽溪路、領航南路一段、中豐路；蘆竹區中興路、大新路；龜山區自強西路、光峰路；以及八德區崁頂路、平鎮區育達路、龍潭區高原路等。

針對龜山區楓樹國小及精忠里周邊人行環境，龜山區公所前於2019年底完成楓樹國小前人行道改善工程，經費約424萬，長度290公尺，改善人行道面積443平方公尺；亦針對精忠里千禧新城光峰路及自強西路爭取中央前瞻預算，已獲得內政部營建署初步核定，爭取約一億元，預計改善長度1444公尺，面積2萬5270平方公尺，預計明年上半年動工。

養工處表示，桃園人本環境的改善不分黨派目標一致，都需要用路人與地方共同支持，會持續努力讓各項建設推動順利。