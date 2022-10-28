為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，同時為維護產業營業祕密及防範企業貪瀆，中鋼公司與法務部調查局28日在中鋼集團總部大樓國際會議廳，舉行「資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享」合作備忘錄簽訂儀式。

合作備忘錄由中鋼公司董事長翁朝棟及調查局長王俊力代表簽署，翁朝棟致詞時表示，中鋼公司成立至今持續精進業務資訊化能力，近期也致力推動高值化精緻鋼廠與發展綠能產業，例如貳號高爐成為國內首座智慧高爐，除了提升爐況穩定性及製程效率所建置的27項智能模組外，各項操作及維護作業，甚至走在業界前端的高規格電磁鋼片等精緻鋼品研發及生產技術，皆需要專利及營業秘密的智財保護。

翁朝棟指出，中鋼公司與法務部調查局完成合作備忘錄簽署，未來在資通安全聯防、營業秘密保護與防範企業貪瀆，以及人員招募等方面攜手合作，將中鋼公司的資安防護及營業秘密保護，提升至國家安全等級。

王俊力說明，資通安全及營業祕密保護是政府當前重要的施政目標，調查局近年來偵辦境外電腦犯罪及網路駭侵案件中發現，駭客攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施的趨勢，駭侵事件有賴相關單位及時通報與提供完整資料，透過國際合作調查追緝。

中鋼公司為厚植下一個50年永續競爭力，除已積極強化資安防護外，目前也加速推動智能創新及數位轉型工作，以及強化智慧財產權的管理，不僅自前年起導入台灣智慧財產管理制度及訂定智慧財產管理手冊，去年也通過TIPS驗證審查。

中鋼公司表示，為徹底落實營業祕密保護，今年已完成營業祕密管理資訊系統建置，啟動營業祕密盤點及落實同仁培訓宣導，中鋼公司期待未來在法務部調查局的專業協助下，為國家產業的重要營業祕密，共同築起堅不可摧的守護城牆。