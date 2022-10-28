高雄一名已婚的劉姓男子與陳姓女子不倫戀，劉妻前年意外查看丈夫的隨身碟，才發現裡面劉男6年前就已出軌，還存滿與陳女的親密合照與裸體視訊影片，憤而控告2人侵害配偶權。高雄地院審結，判2人應連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，劉妻主張與劉男為夫妻關係，她2020年1月間查看丈夫擺在電腦上的隨身碟，發現裡頭盡是丈夫與陳女接吻照、還有劉女裸露胸部與下體視訊的多部影片，認定2人自2014年起就曾多次出遊、接吻等故意侵害她配偶權的行為，依法提告請求2人連帶賠償45萬元。

對此，陳女聲稱，與劉男在按摩店認識，影片中的畫面是性交易過程，並非男女朋友關係，且劉妻早於2017年間就已知情她與劉男的關係，卻遲至去年才提出侵權賠償，認為已經超過法律規定的請求權時效。

高雄地院法官勘驗證據，認定劉男與陳女所拍攝的照片與影片，已經逾越我國社會一般善良風俗對於有配偶之人與異性間的合理社交範圍，屬於不正常往來的親密舉動，的確破壞劉妻的家庭幸福美滿，審酌三方的經濟能力與侵權程度等，判劉男與陳女須連帶賠償15萬元為適當。可上訴。