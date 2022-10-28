選戰僅剩二十幾天，選情預測神準的日本學者小笠原欣，日前預測台灣年底選情，民進黨只拿下5席，台北市長部分，民進黨候選人陳時中在三位候選人中殿後；民進黨內高層今被問到小笠原欣這次預測準不準？他苦笑好幾回，疑惑說，「我覺得蠻奇怪，小笠原欣為何有這樣評估？」台北市，恐怕「（估）太離譜」。

黨內高層說，小笠原欣當然對台灣選舉蠻內行，過去兩次總統選舉預測蠻準，但這次，小笠原欣自己也說沒來做田野調查，所以是依照一些公開資訊，各家民調搜集研判得到推估。

他指出，小笠原欣以前預測時間點比較接近選舉封關前，現在還有一個月，這次對選情評估，讓人覺得民進黨會選得很差；「既然他有這樣評估，我們就當成警訊，讓大家有更強烈危機意識，未必不好」。

他說，上週抽完籤，選舉味道才出來，「我個人認為，選情已經開始加溫，這個月是決戰關鍵」；去年公投前也是很冷，後來全力去衝，「四個不同意」，11月中時連他們做的民調，對於美豬進口議題，反對進口還有6成，大概二比一，但事後是四個不同意通通過關。

他說，舉這個例子不是說結果都會都一樣，而是證明事在人為，有人評估對民進黨會不利，他們就把它當作危機的警訊，希望讓選舉團隊，支持者，能充分有危機意識，危機就能有轉機，創造最後勝基；因為最後一個月才會開始加溫，「我不相這次投票率連6成都不到」。

他說，上次選舉都還是有65％上下，顯然還有很多努力空間；小笠原欣之前都會跟兩黨往來，也會給予內部比較內幕的評估，以前也會實地訪查，但至今還沒跟民進黨接觸。