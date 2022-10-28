民眾黨立委邱臣遠日前踢爆高端疫苗委託陸資公司邱以思協助進行臨床試驗，引起討論。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，「有人牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」，還感嘆「急難中沒做事的人，拚命對為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打。」前立委郭正亮認為，王必勝是故意講「討打」的話，「這就是雙標！」「這是自己造成的！」

民眾黨立委邱臣遠近日爆料，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，去年4月底就已經被大陸「締脈」公司併購，改名為凱迪亞，董事長是陸籍的譚凌實，是一家不折不扣的陸資公司，而政府是在該併購一個月後才與高端公司簽約。

高端25日聲明，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，可確保該公司的合併對於高端疫苗臨床試驗不會造成任何影響，專案皆由台灣丘以思團隊執行、具完全獨立性，請外界勿以不實言論傷害生技產業的發展。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，臨床試驗的部分，藥廠委託醫院執行，並請CRO（受託研究機構）協助資料收集整理分析、維護試驗本身的適法性及品質，「這是各廠各院很日常的事。」王必勝強調，「有人牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」，還感嘆「急難中沒做事的人，拚命對為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打。」

對此，前立委郭正亮在《新聞大白話》指出，王必勝是故意講「討打」的話。上海復星不也是按照一般藥業規範，取得大中華代理權嗎？為何盯得那麼緊？硬不要跟上海復星合作！硬要去跟德國BNT買，結果就是買不到！後來還卡民間企業，後來還不是要接上「上海復星」，BNT就如期到台灣了，每周準時到貨，「這就是雙標！」

郭正亮認為，「丘以思」的運作完全正常，「我同意！」「丘以思」已經被陸資併購，操作的還是原來那批人，這在藥界也非常普遍。但為何被認為是問題？「因為你把高端當作抗中保台的DNA」，「所以別人才會用你的邏輯反駁你！」

郭正亮強調，當初李秉穎還說過期，陳時中還說在深圳分裝，「都是你們自己講的」，要抹黑上海復星的時候，無所不用其極，別人當然用相同的邏輯質疑，高端這麼神聖，應該是純種台灣DNA，怎麼可以混有陸資？「這是你自己造成的！」