選戰僅剩二十幾天，民進黨全力衝刺，黨內高層今表示，選舉才要真正開始，最後一個月會全力拼搏、衝刺；下週開始，選戰主訴求中央會與地方串連聚焦；至於天王輔選成員，輔選行程做最後安排；下週雙北凱道共同造勢，將催化民進黨支持者凝聚力量，支持者歸位，集中選票給民進黨提名的候選人。

對於選戰已到最後，民進黨也擬出衝刺節奏，黨內高層指出，地方除了選舉該做的掃街票等，現在也開始集中最後訴求，畢竟每縣市現況不見得一致，中央會根據地方不同的狀況，讓選戰主訴求，可以中央跟地方連接起來，下週開始會互相合作。

至於中央輔選關鍵人物，正、副總統及行政院長，他說，最後要如何做最有效率分配，到各縣市助選的活動，黨中央已經差不多快要確定，最後有幾個重點活動，而這些重點活動，各縣市都有，除了重要輔選的人，也會強化宣傳力道，把活動主訴求發揮出來，重要活動已經規劃到投票前。

他說，像今天社群之夜，大概希望召喚年輕一代能重視這次選舉，這裡很多都是「英粉」，開放報名十分鐘就額滿，希望能透過傳播，在蔡總統號召下，他們會更支持民進黨提名的人。

至於輔選關鍵人物的輔選行程如何分配，他說，選舉還是有現實考慮，有些會分配比較多資源，目前選情穩定縣市，就不要搶人，黨中央會做適當調配，希望最後衝刺關鍵縣市能更聚焦。