周湯豪日前與女團「HUR」24歲成員C.Holly被爆出緋聞。對此，他日前在IG限時動態透露，目前感情狀態為單身，「I’m single and way too busy to mingle（我單身，忙到沒時間交往）。」並提到「Manifestation is nothing without action（沒有行動就什麼都不是）」，大方澄清2人緋聞。

他將在11月19日、20日首度登上台北小巨蛋開唱，正緊鑼密鼓籌備中，28日釋出演唱會8項官方周邊商品，他這次親自擔任周邊商品的設計總監，特地跟歌迷粉絲們約定，希望演出當天大家都能身穿白色服裝同歡，「演唱會快到，每天都如火如荼的準備中，又興奮又緊張，準備好的加1，記得穿白色上衣前來，成年的可以跟朋友喝點來，當天一起炸翻小巨蛋。」

他先前接受雜誌訪問，提到自己很享受創作過程，用不同的創作方式呈現最真實的自己，「創作當初本身就是沒有目的的。我需要宣洩，所以沒有目的的創作，現在對我來講就是個生理需求」。