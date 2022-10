周湯豪日前與女團「HUR」24歲成員C.Holly被爆出緋聞。對此,他日前在IG限時動態透露,目前感情狀態為單身,「I’m single and way too busy to mingle(我單身,忙到沒時間交往)。」並提到「Manifestation is nothing without action(沒有行動就什麼都不是)」,大方澄清2人緋聞。

他將在11月19日、20日首度登上台北小巨蛋開唱,正緊鑼密鼓籌備中,28日釋出演唱會8項官方周邊商品,他這次親自擔任周邊商品的設計總監,特地跟歌迷粉絲們約定,希望演出當天大家都能身穿白色服裝同歡,「演唱會快到,每天都如火如荼的準備中,又興奮又緊張,準備好的加1,記得穿白色上衣前來,成年的可以跟朋友喝點來,當天一起炸翻小巨蛋。」

他先前接受雜誌訪問,提到自己很享受創作過程,用不同的創作方式呈現最真實的自己,「創作當初本身就是沒有目的的。我需要宣洩,所以沒有目的的創作,現在對我來講就是個生理需求」。