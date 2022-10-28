深入對手大本營，國民黨台中市長候選人盧秀燕28日晚間在沙鹿區舉辦「台中海線聯合大造勢」活動，現場湧入近萬支持群眾，盧秀燕競選總幹事顏寬恒炮口對準中央說，台灣經過3年疫情衝擊，經濟受創，民進黨政府卻還要推動《數位中介法》，甚至要花217億元養網軍，呼籲支持者讓盧秀燕連任，繼續為民眾打拼。

「里長全壘打！」、「市長凍蒜！議會過半！」海線地區許多里長參加這場造勢活動，顏寬恒說，4年前大家從這裡開始，當時很多人不看好，但最後順利將盧秀燕送進市府，她就任後即補助老人健保、提高生育補助，還照顧農漁民，不但補貼農保，也提高老農年金補助到7550元，這是承諾的實現。

顏寬恒炮口轉向中央說，在農產品、漁產品受打壓時，中央政府只會在總統府開記者、發臉書做梗圖，卻讓農民自生自滅；在盧秀燕服務民眾時，中央政府還要推出《數位中介法》，被罵到退回法案後，又要撥200多億養網軍、控制人民一言一行，這些錢用在人民身上不好嗎？