台鐵的環島之星觀光列車與易遊網的合約在今年10月底到期，台鐵在日前舉辦「2022-2026年環島之星觀光列車經營權利案」招商投標資格及文件審查，最後仍由易遊網拿下優勝廠商。

台鐵局在8月22日辦理招商公告，據悉，日前舉辦環島之星招商說明會時約吸引6、7家旅行業者關注。在經過廠商投標資格及文件資料審查後，最後僅有兩家旅行業通過審查。台鐵局在9月29日辦理遴選作業，由「易遊網旅行社」出線為優勝廠商。

台鐵2019年時將使用多年的環島之星列車改裝，花費7,900萬元升級，希望為台鐵可以帶來5,200萬元年營收。在疫情前，2019年環島之星年營收約有4,900萬元，距離台鐵原先目標並不遠，但後來遇到疫情衝擊營收表現。

台鐵局官員表示，雖著疫情趨緩以及先前暑假旅遊熱絡，環島之星表現回溫，相較5月疫情嚴峻時的慘況已經大不相同。根據最新統計，環島之星營收表現已經突破3,000萬，比起去年成長超過五成，搭乘人數也超過4萬人次。據悉，環島之星列車中以台北-花蓮一段售票較為熱門。