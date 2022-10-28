美國知名論壇網站(Reddit)有一名女網友崩潰發文，某天提早下班，進家門那一刻整個人「定格」，因為看到自己的丈夫和親妹妹全裸在廚房辦事，一次被兩個最深愛的人背叛的感覺令他傷心欲絕。

上週一篇題為「我在廚房看到全裸的老公和我的妹妹…」的貼文引起鄉民熱議，劈頭一句「我無法動彈，如果動了感覺就是真的，而我必須接受…」開誠布公家務事。她說道，當天提早下班，回到家竟撞見妹妹的車也停在那，心想她可能是從公司帶了些食物過來，結果並非如此。

「我一踏進廚房，就看到老公和妹妹全裸站在那，順帶一提，(廚房)還是我付錢買的…」

接著她逃出家門，跳上車，然後一直開、一直開，直到找到一間旅店可以休息。還提到，他們是她這輩子最重要的兩個人，一個是我最好的朋友，無條件給我支持；一個則給予我愛和尊重。最後女網友把他們倆都封鎖了，感嘆「想回到今天早晨，想什麼事都沒發生一樣」。

貼文引起大批網友同情和專業指教，紛紛表示「別急著刪掉聯絡人，留下任何有利可圖的證據」、「我為原PO感到心碎，就像世界末日」、「轉接語音信箱的紀錄也很重要」、「開設個人銀行帳戶，先自保」、「妳無須再跟他們見面，先聘個助手收拾家裡東西」、「先打給離婚律師」