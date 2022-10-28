近日故宮「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」中兩件文物〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉，出於「蘭千山館」的寄存，兩件文物也曾與顏真卿〈祭侄文稿〉同行赴日本東京參展，重要性甚高，但卻傳出故宮與「蘭千山館」文物不再續約，也代表其中的重要文物將離開故宮，民眾無緣再見。

讀者投書《中國時報》指出，民國57年故宮外雙溪新廈落成，原命名中山博物院。民國58年「蘭千山館」主人林伯壽，因精於鑑別書畫，遂被推舉為中山博物院管理委員會常務委員。林伯壽潛心蒐羅流散海外文物，極為賅博。他又廓然大公，希望能開啟私人捐贈文物之風，遂慨然將書畫219件、古硯109方「寄存」中山博物院，並附上100萬展曝費，聲明來日故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留台灣中山博物院。

對於「蘭千山館」寄存文物不再續約？故宮28日提出五點說明：

一、蘭千山館文物為私人所有，相關寄存作業，本院係依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第14-19條辦理。

二、本院庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，耗費故宮資源進行保管維護，排擠自有文物的各項資源。若有策展之需求，近年皆採取借展、聯合策展方式辦理。

三、本院在寄存文物之合約陸續期滿後，已通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。如經通知後，寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。

四、合約續約與否，係由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。本院係依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第18條「寄存之年限，不得少於五年。但期滿後，得經雙方同意延長之。除於寄存合約中特別約定之外，在寄存期間內，寄存者不得取出寄存之物；惟遇特殊理由者，得另案簽辦。寄存期滿，若本院不再接受寄存，函請寄存者取回原件。」辦理相關作業。

五、媒體披露「蘭千山館」文物所有人當年相關說法，認為依此說法，文物應「永留故宮」，該說法實為早已失效的合約，與本院與所有人所訂有效之合約並不相符，也籲請外界尊重該批寄存文物所有人之意願與隱私。