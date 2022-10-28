故宮博物院3件文物出現破損，引發外界關注。由於其中2件破損查無人員疏失，民進黨立委高嘉瑜28日質詢時強調，文物不可能自然破損，故宮博物院不該只說無法釐清事發原因，應對外交代破損緣由。此外，她指出，故宮博物院公告破損的「明 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，被官網標示成清朝，希望故宮博物院加強文物保存流程。

針對文物破損一事，故宮博物院說明，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，皆依程序通報，政風室調查後指出，前2案無人員疏失，第3案則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序進行中。

高嘉瑜28日在立法院質詢時表示，故宮博物院每20年清點1次國寶，期間經過3次清點，若文物因保存或搬移不當導致損傷出現，館方應有進行紀錄或錄影，不解責任歸屬無法釐清？她批評，破損不可能自然發生，故宮博物院不能因為不曉得破損原因、沒有責任歸屬就結案，故宮博物院有責任向國人交代清楚。

吳密察回應，故宮博物院已經調查清楚，隨時都能對外報告，今天召開記者會時也講得很清楚。行政院長蘇貞昌則說，這些文物年代久遠、質地脆弱，狀況各有不同，保存相當嚴謹。據他了解，故宮博物院有一套處理模式，如今發生狀況，就是要追查清楚。

此外，高嘉瑜指出，故宮博物院今日公布的破損文物是「明 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，故宮博物院官網卻標明該文物是「清 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，究竟該碗是明朝還是清朝？吳密察回應，是明朝。高嘉瑜說，故宮博物院網站卻寫清朝，文物保存程序應該更加嚴謹。