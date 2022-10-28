「友善連線」侯友宜陪張麗善掃街。（周麗蘭攝）

「友善連線」掃街 侯：雲林需要一心奉獻的張麗善

新北市長侯友宜今（28日）南下陪雲林縣長張麗善在斗六市掃街，侯表示，雲林、新北除了是一家人，最重要的是可帶動2個縣的經濟成長，雲林需要一個一心奉獻、人民第一的張麗善，人們需要腳踏實地、有願景、有抱負的張麗善縣長。

侯友宜原定8月拜訪張麗善談市政合作，亦即新北市府採購雲林縣生產的有機蔬菜、豬肉，因張麗善8月10日確診新冠肺炎取消行程。本次行程是彌補上次未見面的缺憾。

侯友宜表示，他和麗善縣長都有「庄腳味」，都是認真打拼好好做事的人，雲林有張麗善縣長認真負責、勇於經營，產出優質的蔬菜稻米、最棒的豬肉，新北市是全台最大的消費地，這些族群有些是孩子們，健康更需要嚴格把關，雲林有這麼好的農產品，新北市民吃得到，這2個縣一定是互相幫忙合作。

侯友宜表示，這次除了謝謝張麗善縣長，也來跟大家說雲林需要一個一心奉獻、人民第一的麗善縣長；人們需要腳踏實地、有願景、有抱負、有期待的張麗善縣長，他會和張麗善縣長攜手合作，好好認真做事情，讓市民、縣民對新北和雲林都有期待，共同攜手合作，雲林新北會更好。

張麗善表示，每次雲林縣產銷過剩的時候，文旦、茂谷柑、高麗菜都去找侯市長，新北市雲林同鄉特別多，比本縣縣民還多，除了感謝侯市長長期的照顧，也希望他繼續帶領新北市，照顧雲林的鄉親。

張麗善說，她和侯市長都是有志一同針對 2030 提出施政方向，「2030前進雲林」的意思是用下一任的4年打拚雲林縣的8年，不管擔任縣市首長或是民意代表，都要有宏觀遠見，而且要負起責任、要加速前進，她希望雲林縣到2030年能夠真正蛻變，各行各業各個年齡層都能夠把雲林當作目標、進駐雲林。

張麗善表示，看到侯市長提出2030年「新北市要成為北台灣的中心」，感覺兩人不謀而合，都有這樣的決心，相信這是全台灣人的期望，她和侯都符合民意、貼近民意，民眾需要的他們都已經想到了，一起加油。