台中市長盧秀燕第二場大型造勢活動28日晚間在沙鹿盛大舉行，「海線聯合大造勢」邀請農民、漁民及大批支持者到場相挺。競選總幹事江啟臣表示，盧秀燕執政4年腳踏實地做事，用市政、建設守護台中，呼籲市民再給她4年，她會給台中一生一世。

江啟臣指出，4年前有機會做伙，大家支持一個讓台中更好的市長，可以守護台中的人當市長，盧秀燕4年前贏對手20萬票，4年內她不驕傲，腳踏實地替市民做事，反而越來越謙虛，以市政及市民優先，這是盧市長給台中市民的感受。

過去10多年無法動工的工程動工了，東豐快周日要復工，盧市長讓不能開工，不能復工的復工了，盧團隊完成市民的期待，大智路拖了很多任市長都無法解決，盧市長做到了，這叫做守護台中。

江啟臣表示，守護台中要拿出行動，不是常用嘴說，民進黨說抗中保台，共機都飛過頭上了，農、漁民東西賣不出去，別人在擋了，茂谷柑無法外銷大陸，農委會卻用納稅錢買我們的產品，有用嗎？

江啟臣說，盧市長拿出政績守護台中，是說到做到的人，給她4年，她會給我們一生一世，呼籲大家讓盧市長當選，議會過半，未來台中會更好。