台北市長選戰投票日僅剩不到1個月時間，台北市長候選人黃珊珊將於10月30日（星期日）在台北市政府東側廣場舉辦第一場造勢活動，希望持續凝聚民眾支持度。黃珊珊表示，如果你不認同台北是疫情的破口，如果你不想讓台北再重回藍綠的惡鬥，她是最好的選擇。

黃珊珊今(28日)在臉書粉專貼文表示，珊珊總動員，倒數兩天！10月30日下午三點，第一場造勢活動，將在台北市政府東大門廣場前的松智路舉行。她邀請所有偉大市民站出來，參與這場總動員。

黃珊珊指出，如果你不認同，台北是疫情的破口；如果你不想讓台北，再重回藍綠的惡鬥。如果你堅持選賢與能，那黃珊珊就是最好的選擇！請所有偉大市民們一同站出來，讓我們告別藍綠，讓台北一同走向更好的未來。

網友紛紛說，「不見不散！」、「圓滿成功 」 、 「加油」、「要繼續推動打破藍綠高牆」、「請珊珊團隊現在多做一點有關年輕人的宣傳影片，算是對年輕人號召，也算是一種催票！天佑珊珊！天佑台北人！」、「支持黃市長」、「風雨無阻 」、「我會去」。