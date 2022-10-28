鼎炫-KY（8499）大陸子公司隆揚電子將在31日掛牌，發行價格為每股22.5元人民幣，據鼎炫公告，隆揚掛牌計募集人民幣15.94億元，約當新台幣近70億元，隆揚電子上市市值將達280.67億元，一舉超越母公司。

鼎炫-KY於28日公告，轉投資之隆揚電子將在本月31日於深圳交易所掛牌，承銷價為每股22.5元人民幣，掛牌價相當於新台幣99元，與母公司鼎炫-KY目前約102元價位，相去不遠；隆揚電子上市時股本為2.84億股，以其掛牌價計算，等於市值將高達人民幣63.79億元，折合新台幣約280.67億元，遠超過母公司鼎炫-KY的52.89億元。

鼎炫-KY在隆揚電子本次完成上市前釋股後，對隆揚持股將降至69.04％。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為IT行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案。