證交所統計，到10月28日止，台股加權指數收12,788點，本周僅小跌30點、跌幅0.24％；但全體上市公司市值為39.97兆元，掉到40兆元以下，周市值減少1,005億元。

證交所統計，本周產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲7.66％為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌2.1％為最大。

本周集中交易市場成交量能依然不振，周成交值為9,023.25億元，全體上市股票成交值8,332.32億元，股票成交量周轉率為1.52％。

各產業上市股票本周成交值前三名為：半導體類3,443.67億元，占全體上市股票交易金額41.33％；電子零組件類1,040.65億元，占全體上市股票交易金額12.49％；航運類563.31億元，占全體上市股票交易金額6.76％。

成交量周轉率前三名產業為：生技醫療類5.06％、電子零組件類3.81％、資訊服務類3.53％。

累計今年年初開盤迄今共201個交易日，集中市場總成交值為49.996兆元，逼近50兆元；市場日均值2,487.38億元，股票成交量週轉率為93.54％，股票日平均成交量周轉率為0.47％。