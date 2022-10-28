選戰進入倒數，民進黨內高層評估，縣市長選戰勝負還難定，縣市接近10個，例如南投很快已經追上來，算是接近，這種快速拉近縣市常常會逆轉，這次選戰比較慢熱，最後這一個月，會有不少人縣市出現交叉，很多縣市都有待最後縣市才能分出勝負。

對於日本神準預測選情學者小笠原欣幸預測民進黨這次縣市長只會拿下五席；但黨內高層分析桃園指出，國民黨的張善政確實有相當高的知名度跟熟悉度，民進黨換將之後，鄭運鵬原來沒有這樣打算急起直追，現在全力衝刺，一個月已經跑了1000個行程，非常賣命，他看來，「五五波膠著」。

至於三腳督激戰區新竹市，他說，民眾黨高虹安看起來聲勢很好，但國民黨仍有繼續挺自己提名林耕仁，林長期也有經營，不至於會被放棄；高虹安支持度的確一下子衝很高，但很明顯人設已經出了大問題，「已開始從高在往下掉」，會被說越打越高，多是名嘴吹捧，選舉最重要是考驗選民，「我從來不認為我們的勝算不高」。

他說，選舉不只選黨，還有選人，影響3％、5％，那是勝負的關鍵。高虹安過去沒選舉當然沒被檢驗，現在一件件跑出來，都是很嚴酷的，若是高虹安越打聲望愈高，是違反選舉競爭法則。

至於苗栗，他認為，國民黨的謝福弘不是靠民調，而是靠國民黨傳統派系，大家都太信民調，苗栗以前，民進黨的吳宜臻都贏，但是開票卻大輸，所以國民黨派系力量組織蠻強，之前徐世榮選立委時，只是小鄉長，但當時國民黨還是提名徐，所以不要輕忽謝福弘。

他說，謝有前縣長劉政鴻跟傅學鵬強力在挺，國民黨也是有強力挺，現在開戰了，他不認為謝有那麼弱，反而是無黨籍鍾東錦反而支持度比較虛，國民黨當初怕提名鍾，就是怕鍾到最後會撐不住。

他說，謝福弘不可輕視，鍾東錦只是暫時撐住，而民進黨的徐定禎是否一定贏？他也不敢那麼大膽確定，但這次是民近黨最接近贏的時刻，苗栗人有使命感，苗栗勝算蠻高的。

對於澎湖，他說，國民黨賴峰偉與陳雙全握手言和，陳還重回國民黨執擔任澎湖縣黨部主委一職，但他認為，國民黨很難整合，另一位無黨籍參選人馬公市長葉竹林，實力堅強，陳雙全雖然回歸國民黨，「但我覺得貌合神離」，現在態勢還是三分天下。

至於台北市，他認為，台北市全國矚目，民進黨剛提名陳時中時，情況相當不錯，後來碰到「亂流」，現在已經基本上穩定，未來只要按照傳統選舉方法按部就班，真的要到開票才會真的分出輸贏；「只是，我沒想到小笠原把陳時中放在第三，我真的怎麼弄都搞不懂」。

他說，民進黨很多北市議員陪陳去拜票，每個都跟他說，支持者反應非常強烈，當然少數會去嗆聲，但跟以前蘇貞昌、謝長廷選時，大家都說跟蘇貞熱度差不多，且更熱；民進黨支持陳時中是沒有動員的，選舉空戰時，會比較逆風，逆風時支持者比較隱藏、畏縮，也許這時民調做出來不會很好，但現在是在穩定狀態，輸贏是要最後力拼，比之前碰到「亂流」時，已回復到差不多提名的那個時候狀態。

至於彰化，他說，上週前彰化縣長魏明谷，現在是候選人黃秀芳競選主委，「他上週突然傳Line給我，說彰化會贏，魏明谷對彰化選情有興奮感」。