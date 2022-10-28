王珮毓提到，競選總部位於廣德街，10月25日起試營運，明將在阿沐會館舉辦競總成立大會。（王珮毓提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市議員第8選區平鎮區今年12人爭6席，新人競爭相當激烈，紛紛出招搶攻選票，民進黨桃園市議員候選人王珮毓特別將競選總部以文青風格打造成親子共樂空間，翻轉過往選舉氣氛，附近民眾經過也大讚「又多了泡茶聊天的地方」，明將舉辦競總成立大會，她也邀民眾來共襄盛舉。

王珮毓競選總部成立大會明下午將於平鎮阿沐會館舉辦，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦、立委黃世杰與湯惠禎、桃園市黨部主委張丞儀，以及新竹縣議員候選人歐陽霆都將到場站台力挺。王珮毓說，盼透過年輕世代對未來的理念與行動力，獲得更多鄉親支持。

王珮毓競總位於平鎮廣德街，她表示，不希望競總呈現過往選舉氣氛，特別打造文青、懷舊風格的親子共樂空間，後續預計再放置球池、邀請說故事老師到場，也讓小朋友能在此繪畫或摺紙創作，吸引民眾到此拍照打卡，也觀看她的政見牆，瞭解對平鎮發展的願景。

王珮毓也提到，競總10月25日起試營運，附近民眾經過都會坐下來喝茶聊天，大讚空間相當舒服，又多了一處喝茶休息的地方，盼拉近鄉親與候選人間的距離。