李世榮帶手幅衝巴黎球場瘋足球。（摘自IG）

韓劇《依法相愛吧》由李昇基、李世榮主演，2人繼《花遊記》後相隔四年再度合作，本週迎來大結局，李昇基在世榮媽媽遭大反派李片雄（趙漢哲 飾）綁架事件中遭對方持刀刺傷，幸虧緊急送醫手術後並無大礙，世榮也因此意識到自己對昇基的感情有多深，並在媽媽的開導中放下對婚姻的疑慮，終於結為連理。

該劇藉由女主角不按常理出牌的「四次元」個性，以及男女主角相愛相殺的有趣互動，搭配一個個涉及法律事件的民眾小故事揭露人情世故眉角，以輕鬆的內容詮釋法律劇因而自開播以來收視一路平穩。隨著結局播出後的韓國收視率出爐，也確立了本劇從開播至收官，連續16集都始終維持在每週一、二播出的各「月火劇」中收視冠軍之地位。在台灣獨家播出的friDay影音平台上，也是自開播以來每週均榮登平台收視排行第一，最後一集的收看人數更成長了2倍，在台韓兩地均受到觀眾的肯定與喜愛。

殺青後，本月中即有粉絲在法國街頭捕獲野生的李世榮，李世榮更於25日白天在自己的IG上傳了身處法國巴黎「王子公園體育場」觀看法國足球甲級聯賽的一系列照片、影片，只見她不僅身穿巴黎聖日耳曼隊阿根廷傳奇球星「萊納爾·梅西」的球衣，還手持著用英、韓文寫著諧音哏「梅西幾點來？」的手幅展現韓國大叔式搞笑，短時間內立即獲得各國粉絲按讚達6位數，並有看得懂這個搞笑哏的粉絲以韓文寫下留言「ㄎㄎㄎ 超可愛」、「部長，您這樣子做我們就很為難了」。

不過李世榮在搞笑之餘也沒忘了展現感性的一面，就在25日晚間《依法相愛吧》播完最後一集之後，她立即在IG上傳了殺青日的一系列照片、影片，並寫下劇終感言，向一起辛苦拍攝了六個月的劇組人員致謝，感謝觀眾對該劇的支持，以及對在殺青日送了咖啡車、麵食車、牛排車到拍攝現場為自己加油的粉絲們說聲謝謝，從照片中可看到她和各應援車的合照，亦能感受到其深受喜愛的人氣。《依法相愛吧》全16集已完整在friDay影音上架。