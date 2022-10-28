元大金旗下元大投顧董事長、總經理人事異動，由副董胡睿涵接任董座，賴建宏接任總經理一職，28日生效。

元大投顧28日召開董事會選任董事長，副董胡睿涵為新任董事長，原總座施汶秉請辭，由賴建宏擔任新任總經理。

新光銀行總經理 李正國升任
李正國升任新光銀總經理 轉型新能量
李正國升任新光銀總經理 組織創新轉型能量
#元大投顧 #胡睿涵 #總經理 #副董 #賴建