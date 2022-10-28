元大投顧董座異動 胡睿涵接任 20:102022/10/28 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金旗下元大投顧董事長、總經理人事異動，由副董胡睿涵接任董座，賴建宏接任總經理一職，28日生效。 元大投顧28日召開董事會選任董事長，副董胡睿涵為新任董事長，原總座施汶秉請辭，由賴建宏擔任新任總經理。 新光銀行總經理 李正國升任 李正國升任新光銀總經理 轉型新能量 李正國升任新光銀總經理 組織創新轉型能量 #元大投顧 #胡睿涵 #總經理 #副董 #賴建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》影一執行長 前台泥總經理李鐘培出任 08:392022/10/12 財經 《產業》台南大員皇冠假日酒店 林欣怡接任總經理 15:292022/10/20 財經 長榮國際選出新董座 總經理張明煜接任 17:262022/10/07 財經 中信金總座陳佳文 奪IDC亞太年度CEO 18:162022/10/26 財經 生華科新總座上任 加速改革 04:102022/10/26 證券．權證 工具機公會改選 理監事年輕化 04:102022/10/15 財經要聞 數位轉型顯著 中信金控總經理陳佳文榮膺IDC「年度CEO」 19:042022/10/20 財經 益鈞環科 19日登錄興櫃戰略新板 04:102022/10/17 證券．權證 人事異動站 9月30日至10月6日 04:102022/10/09 產業．科技 《產業》哥哥派重掌長榮國際 長榮國際再洗牌 09:482022/10/08 財經 全台首位 中信金總經理陳佳文摘IDC亞太年度CEO 00:122022/10/27 財經 華南銀行總經理黃俊智 後疫下挑重擔 開創全新格局 04:102022/10/16 專題周報 台新投信總經理葉柱均 正能量激勵團隊 04:102022/10/09 專題周報 產業情報－翱騰總經理 吳昇奇接任 04:102022/10/25 產業特刊 路博邁投信總經理 陳正芳兩策略 引領路博邁深耕台灣 04:102022/10/17 企業經營 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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