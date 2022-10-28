謝欣穎為Canada Goose站台，身穿 Mercer Down Jacket 解構式短羽絨夾克5萬5900元、 Seaton Sweater 馬甲式短版撞色毛衣5萬5900元、 不規則造型裙2萬1700元。（吳松翰攝）

Canada Goose日前於新光三越A9品牌專門店發表最新聯名膠囊系列單品，本季品牌攜手新銳設計師王逢陳及藝術家徐震推出跨界聯名商品，品牌也特別邀請藝人謝欣穎、范少勳演繹最新系列作品，日前在金鐘紅毯上意外撞衫生魚片的他，笑說「蠻有討論度也很有記憶點，其實也很酷。」而此次以墨綠色系不對稱夾克現身的他，也大方為今天穿搭下標「今天應該是綠色蛋糕。」更透露自己很喜歡內裡的多層次設計，我有穿這件的外套進去店上的coldroom，那有-25幾度體驗極圈溫度，身上完全不會冷，再來外型又是我最喜歡的軍綠色、口袋又非常多，機能性很高。」並直呼「是我最喜歡的單品。」

范少勳為Canada Goose站台，著 Langham Down Jacket 不對稱圖騰羽絨夾克男款5萬5900元。（吳松翰攝）

此次破格以辮子頭亮相的謝欣穎，則透露「我有看到一個女款長風衣，看起來很帥氣，內裡搭配一件短版洋裝、長褲，搭配性很高。」同時兩人也都分享自己的冬季時尚重點單品便是「外套」，謝欣穎透露「因為台灣是暖冬，所以我都會挑一件保暖功效好、機能型的外套。」內裡再隨溫度搭配，既符合天氣又能夠塑造層次感，而范少勳則喜歡以Oversize的外套，內搭帽T、大學T，「如果天氣真的比較冷，可能就一件很厲害的羽絨外套，那搭配一個高領針織衫！」

Canada Goose Seaton Sweater 馬甲式短版撞色毛衣女款，科技絢彩粉，5萬5900元。 （Canada Goose提供）

為完整呈現CANADA GOOSE x 王逢陳 x 徐震 聯名系列，品牌特別將新光三越A9專門店特地以徐震「Under Heaven」藝術圖騰，打造繽紛的空間，並透過特殊投影、鏡面折射等沉浸式裝置及櫥窗陳列，呈現出萬花筒般的效果，此次聯名系列單品顏色多變包含大地色系、亮粉色、亮黃色等,以及徐震打造的獨特印花款式等，並透過解構設計手法使服裝穿搭有更多的可能性，以謝欣穎身上的解構是羽絨夾克為例，除有內、外層背心的拼接撞色感，拆掉背心後則呈現的俏皮短版風格，另外也可單穿內層夾克，穿法十分多元。