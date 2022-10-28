盧秀燕農漁會後援會總會長李煥湘號召農漁民挺盧秀燕連任。（陳淑娥攝）

盧秀燕海線大造勢！文山伯大讚「這兩項政績」 暗酸黃偉哲：比較才知道厲害 @中時新聞網 ​

台中市長盧秀燕拚連任，28日晚上在沙鹿運19球場舉辦「台中海線聯合大造勢」，邀請農、漁民及海線的市民朋友到場相挺。長期為農、漁民發聲的文山伯及盧秀燕農漁業後援會總會長李煥湘都上台助講。文山伯強調，盧秀燕排除萬難恢復老人健保補助、與中火對抗，11月26日不能讓好人孤單，大家要用選票跟盧秀燕作伴。

文山伯說，「支持盧秀燕，台中幸福看得見」，4年前盧秀燕在鄉親的栽培下，重新恢復台中的光榮，「媽媽市長」看到65歲為了生活奔波一輩子的長輩，退休還要繳健保費，「媽媽市長」為了家庭，排除萬難恢復老人健保補助；為了台中的空氣與台電拚命，沒想到竟還被中央取消生煤管制令，誰才是為了台中的鄉親好，一比較就知道。

李煥湘說，今天台中的農漁民都到齊展現團結，4年前大家支持盧秀燕，4年後也一樣支持他繼續連任，4年來台中市有盧秀燕帶領，無論哪個面向都有好表現，「芒果乾」、「同路人」搞得國內亂七八糟，兩岸關係造成農業產品銷不出去，幸好台中市有盧秀燕帶領，產銷有問題的時候他都站出來替大家找管道，希望所有台中市的農民朋友大家團結挺盧市長。

文山伯強調，盧市長3年多來非常拚命，卻被無情抹黑，盧市長對台中很了解，值得繼續為台中人持家，11月26日不能讓好人孤單，要用選票跟他作伴，力求年底盧秀燕連任、議員席次過半。