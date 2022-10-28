《綠島金魂》由葉星辰（左）、林子閎主演。（MyVideo提供）

《綠島金魂》演員群陳慕義（左起）、大文、林子閎、葉星辰、顏毓麟、黃尚禾。（三禾行銷提供）

前男團SpeXial成員林子閎28日出席主演的戲劇《綠島金魂》首映記者會，他在2018年被拍到和四葉草（朱主愛）甜蜜約會，但去年傳出情已轉淡，他昨鬆口表示2人約在去年下半年結束戀情，已有2年沒見面，都有各自要努力的目標，並說：「是我的問題。」

林子閎表示，拍攝《綠島金魂》時因角色沉重，又遇疫情停拍10個月，讓他陷入躁鬱症，拍攝期間經常一個人關在房門，「拍這個戲，狀況有點越來越不好，是我的問題，我太憂鬱了。」他坦言已約2年沒有見到四葉草，但否認是因為遠距離的關係，僅說分手是2人討論出來的結果，各自努力。分手後2人還是朋友，他10月1日生日時，對方仍有給予祝福，是否有情傷？「還好，人生嘛，最重要是放下。」

林子閎這一次有許多突破性演出，將「台客」詮釋得很亮眼，戲中跟顏毓麟合作挖金，林子閎不慎在燕子洞摔傷，一邊屁股嚴重擦傷，顏毓麟自告奮勇要幫他擦藥，林子閎趕緊搖頭，堅持自己來，打趣說：「我戲裡是台客，戲外也有堅持，我的屁股我自己來就好。」

《綠島金魂》取材自自然史家陳玉峯教授撰寫的《綠島金夢》，述說發生在台東外海美麗小島綠島的故事，這裡相傳有來自各國的人種在此藏匿帶不走，現值約20億台幣的黃金。於是，許多人跨海而來，希望帶上黃金萬兩回家。劇組跑遍台灣，北自東北角、南至高雄、屏東、跨海到台東綠島拍攝。其中，去年五月開拍不到2周即疫情第三級緊戒，拍攝喊停。隔了將近10個月，劇組再返綠島。

北村豐晴導演說：「我好怕這期間誰去大陸拍戲，帶回北京腔，好怕大文瘦了，或又胖了，或是戲裡的小孩長高了，這樣進洞出洞之間就好像經過時光隧道變了個人，怎麼連戲呢？還好他們都很配合餒，大文體型沒變，小孩子身高竟然沒長高，不知道對他們是好是壞，但我看了很驚喜就是了。」

《綠島金魂》10月29日周六晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。