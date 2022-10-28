兆豐銀行為幫助學生在學時期即培養對信託觀念之認知，於今年暑期擴大規模與大專院校展開合作，招募來自政治大學及台北大學的同學至信託處實習，積極深耕信託業務，培育優秀信託人才，落實金管會推動信託2.0「全方位信託」計畫。

兆豐銀行表示，信託專業人才養成不易，為使學生更了解信託意涵，兆豐銀行積極與大專院校洽談，並開設信託專業課程，協助學生提前接觸信託專業知識，另提供課後實習機會，縮短學用落差，讓學生未來能快速銜接職場；此外，更針對研究生舉辦不動產信託實務講座，透過業務分享及互動式教學，持續向下扎根，建構信託人才養成管道。

兆豐銀行自2020年與國立台北大學開啟產學合作，簽訂信託2.0「人才培育、宣導及產學合作」備忘錄，合作範圍包括信託實務講座、研究成果獎勵與實習及就業機會，其中，2021年舉辦信託實務講座，以「預售屋履保實務－從不動產授信與信託談起」為主題，獲得熱烈迴響。

近年來兆豐銀行持續培育具備跨領域的人才，積極鼓勵行內員工參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」的培訓課程，定期邀請專家包括律師、會計師、社工師等各領域講師，持續內部教育訓練，提升信託專員的專業實力。

此外，兆豐銀行也積極推動與社福團體及安養機構跨業合作，透過業務分享及專業講座，期待可以激盪出創新且符合市場需求的信託模式，持續擴大信託服務觸角，將信託的普惠金融價值深植民眾心中。