惟毅開心升格人父。（經紀人提供）

主持《冒險王》爆紅的36歲男星惟毅（林惟毅），與老婆曬出超音波照片，開心分享正式升格當人父，透露夫妻倆本來想「順其自然」，因為太太年紀跟身體狀況，可能比較難受孕，但他還是拚到中獎。兩人結婚10個月，除了外景拍攝，夫妻在家做電商，有空就恩愛，終於做人成功，確定有喜後也暫時停機。

惟毅2年前開餐廳，因為壓力、試菜，胖了21公斤，跟當年的小鮮肉模樣差很大，「爆肥原因也是因為開店回家10點，肚子卻餓爆」，於是他在宵夜時間爆吃，胖到去做內分泌檢查。最近瘦了15公斤回來，全靠規律運動、吃調整新陳代謝的保健食品，也改善自己的飲食作息。他笑說，自己最胖的時候認識太太，互相見證彼此「膨脹」的過程，約定好一起減肥。

惟毅調整飲食作息，6點之後通常不再進食，傍晚不吃澱粉，僅早餐吃澱粉。夫妻原定計畫結婚10個月要拍婚紗，因此一起更努力減肥，他瘦15公斤，老婆也瘦3、4公斤，但最近老婆發現，很認真減肥，體重卻沒有下降？惟毅還開玩笑說：「因為妳貪吃」，老婆說最近感到特別累、體力不好，惟毅再開玩笑說「懷孕了啦！」太太覺得不可能，沒想到驗孕棒出現兩條線。

回憶驗孕過程，惟毅說，太太在廁所驗孕時發出「吭」一聲，他在外等待還想說發生什麼事，直到老婆滿臉驚訝地走出來說是兩條線，他當下眼睛瞪大，很像中樂透一樣開心。即將迎接兔寶寶，惟毅說岳父非常開心，一聽到消息就跑去銀樓打「小老虎」的金飾給寶寶，結果回家被岳母罵，因為明年出生是兔寶寶，不是虎寶寶，岳父只好拿去退，明年再打新的。

還沒有開始準備寶寶的東西，喜愛下廚的惟毅，反而專注在太太可以吃什麼、什麼不能吃的食物上，也已經開始計畫要幫太太煮月子餐，甚至計畫未來寶寶滿月推出油飯等。但惟毅笑說，好消息之後養孩子壓力也隨著而來，當務之急是先減肥，讓狀態恢復，副業也要好好去做，要更努力賺錢。