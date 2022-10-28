後疫情時代，加上最近百貨周年慶的帶動之下，買氣也已經回溫，消費者也有著更熱烈的消費慾望，據各大百貨觀察，家電可是當中業績成長最高其中一大因素，不少消費者都愛到百貨趁優惠檔期購買高單價的大家電，因此近年業者也陸續引進了全新的家電品牌進駐，而今（28日）全國電子也正式進駐位在信義區一級戰區的微風南山，以與別不同的新潮多元體驗打進時尚生活殿堂。

微風南山店長高德璇副總經理（左起）、時尚名媛關穎及全國電子北區營業處謝明佑副總經理 出席全國電子首家信義區百貨店「微風南山店」開幕活動。（吳松翰攝）

全國電子首家信義區百貨店「微風南山店」，因著百貨向來主打時尚奢華風格，因此店裝設計也與過往的店型與別不同，商品更是走奢華精緻方式陳列。（吳松翰攝）

全國電子此次新開幕的已是百貨第8店，但因著微風南山向來主打時尚奢華風格，因此店中除了從入口處的法式沙龍櫃台就以唯美時尚感風格打造，更特別設計了許多打卡亮點，還在3C數位體驗特展示Intel 斥資百萬打造Intel Evo 3D動態展桌，採最新LED呈現360度動態影像設計，提供消費者科技兼藝術的創新感官體驗。

全國電子首家信義區百貨店「微風南山店」昨（28日）正式開幕，時尚名媛關穎受邀至現場擔任剪綵開箱嘉賓。（吳松翰攝）

全國電子首家信義區百貨店「微風南山店」全新開幕，現開幕期間更推出全館家電9折等優惠。（吳松翰攝）

而今受邀前來擔任剪綵開箱嘉賓的時尚名媛關穎也表示，此次的新店型真的與過往與別不同，「以前也常在全國電子買家電，當時就覺得服務揪感心，但新店不僅商品多元化，又有很多互動體驗區，真的就是我喜歡的3C時尚百貨，還可以帶家人來一起探索玩味，比一個人去逛精品店有趣多了！」； 現享開幕優惠，全館家電9折外，加入微風積點禮遇會員，單筆消費滿萬元贈酬賓點數5000點，加碼回饋單筆消費最高可獲得象印厚釜電子鍋等滿額禮，全館消費發票單筆滿千元即抽三星洗脫烘洗衣機等家電禮。