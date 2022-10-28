親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會上，全體演員與阿甯咕劇團團長蘇麗媚（後排中）、導演高天恒（後排左三）合影。（張鎧乙攝）

帶來無限歡樂、爆笑與感動的動畫《小兒子》要出真人版啦。

由夢田影像執行長蘇麗媚監製的開創文學IP《小兒子》與刺點創作工坊合作打造新的親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》，故事描述阿甯咕大膽把爸爸辛苦寫的小說，改成想像的內容，結果「許願成真」，全家還包括媽媽跟哥哥，竟然全進入故事中，還化成搖滾樂團開唱，展開一段冒險又令人發笑的對話與情節，完全顛覆他們的「真實人生」。

這部親子音樂劇在10月29日到30日，在臺北表演藝術中心的球劇場首演，明年展開中南部巡演。