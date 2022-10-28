用鏡頭看台灣》《阿甯咕又闖禍了YA~》音樂劇 邀親子同樂看戲 20:332022/10/28 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會的精采片段。（張鎧乙攝） 親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》28日在北藝中心彩排記者會上，全體演員與阿甯咕劇團團長蘇麗媚（後排中）、導演高天恒（後排左三）合影。（張鎧乙攝） 帶來無限歡樂、爆笑與感動的動畫《小兒子》要出真人版啦。 由夢田影像執行長蘇麗媚監製的開創文學IP《小兒子》與刺點創作工坊合作打造新的親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA~》，故事描述阿甯咕大膽把爸爸辛苦寫的小說，改成想像的內容，結果「許願成真」，全家還包括媽媽跟哥哥，竟然全進入故事中，還化成搖滾樂團開唱，展開一段冒險又令人發笑的對話與情節，完全顛覆他們的「真實人生」。 這部親子音樂劇在10月29日到30日，在臺北表演藝術中心的球劇場首演，明年展開中南部巡演。 女王給威廉親筆信罕見曝光 粉絲哭了吐心聲 《阿甯咕》完售！團長蘇麗媚感性憶開創偶像劇、從零到有時光 查爾斯「王室瘦身」計畫傳踢鐵板 凱特明表態 #阿甯咕又闖禍了YA~ #蘇麗媚 #小兒子 #親子音樂劇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄大咖愛子遭美、義逮捕恐關30年 莫斯科氣炸怒嗆報復 12:572022/10/23 國際 啟明學校推「城市定向」活動 學子用帶得走的能力展開壯遊 17:232022/10/26 新消息 電商力挺同志驕傲月 Yahoo奇摩、樂天祭線上下活動響應同志遊行 19:482022/10/26 生活 起底英印度裔第一夫人！富豪老爸曾窮到沒電話 蘇納克嘆她是噩夢 12:112022/10/25 國際 「中美競爭加劇無可避免」澳洲前總理呼籲蔡英文這件事 12:162022/10/26 政治 美女主播穿小可愛側身洩兇猛曲線 點名閨密「最堅挺」畫面曝 13:202022/10/26 娛樂 新北議員候選人號次抽籤完畢 各方展開掃街全力衝刺 13:502022/10/21 政治 可持續性與高性能駕馭的完美結合！Skoda推出Enyaq iV RS 16:262022/10/26 汽車情報-汽車新聞 海上邊界爭議 黎巴嫩繼以色列後續與敘利亞協商 11:002022/10/23 國際 狗界闖禍王 二哈咬爆顏料罐 變身阿凡達主人傻眼 17:412022/10/21 萌寵 他買樂透狂中獎 抱走8萬隔天離奇亡 生前老媽1句神預言 18:542022/10/20 國際 丹麥羽球賽》16強賽7組台將出賽 晚餐配小戴比賽 12:082022/10/20 體育 拜登恐遭彈劾！認了國會可能讓給共和黨 白宮派他迎戰「秋後算帳」 13:492022/10/26 國際 黃金生產商Gold Fields擬收購Yamana Gold 遭大股東反對 07:472022/10/28 財經 9歲兒叛逆嗆爹 品冠秒變虎爸訓斥 04:102022/10/20 娛樂新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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