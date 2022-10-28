影片中神複製韓星來台棚拍，阿虎圓夢擺出帥氣表情。（經紀人提供）

擅長模仿的藝人阿虎，7月26日開始YouTube頻道《虎是爹地Whosdaddy》，影片內容從KUSO韓國練習生生活、藝人無尊的一天等主題多元，影片最低點閱率僅66次，頻道3個月時間下來總點閱率僅1.3萬，YouTube分紅是零，完全賠本經營，阿虎苦笑：「再下去真的要掛了」！但卻因為戴上假髮KUSO韓星，被當成原子少年，向經紀人敲通告，跌破眾人眼鏡。

因為疫情封城，演藝活動停擺，催生YouTube頻道《虎是爹地Whosdaddy》，還僱請一位有固定底薪的員工，本來想可以賺錢，但點閱率卻奇低，連邀請海產、無尊、何美等藝人朋友跨刀，都不見破千。蹭不到流量，越拍越辛酸，乾脆自己創造網路角色吳智延，拍攝《智延歐巴，一個偶像的誕生》。

影片中除了幾句破韓文令人噴笑外，阿虎戴上假髮，寫實模仿韓國男偶像來台棚拍、專訪、拍攝MV，還假裝吃台灣美食小籠包，將韓星來台的既定行程走一遍。儘管最後學跳BTS防彈少年團的《Dynamite》，點閱率仍僅575次，臉書上曝光還被罵翻，但卻意外被當成原子少年，向阿虎經紀人敲通告，令人哭笑不得。

阿虎也找來海產爆料《大學生了沒》雙面人，提供六大線索供網友抽絲剝繭，點閱率不到200次。阿虎苦笑：「答案呼之欲出，大家其實根本不在意是誰，而是只是想找箭靶」。頻道總點閱率1.3萬，最受歡迎的一則影片點閱破5千，佔了將近一半，竟是跟拍好友無尊的一天，催生《蜉蝣-第一話 朝生暮死》，開頭就因為阿虎頻道影片最低只有66次點閱，被無尊笑翻。

慘不忍睹的點閱數字，阿虎看了沮喪，分析原因是自己想得太複雜，內容有不少電視人的匠氣，網路生態相當嗜血，要如何突破框架，拍自己喜歡的題材，又能迎合網路的口味，一直是兩難。頻道開始時，阿虎也擬定了三階段計畫，第一階段是找正妹歌手來作畫，他下廚，之後還希望能帶大家聽歌，創造舞台，殊不知第一階段會如此艱難。

儘管如此，阿虎仍想繼續堅持下去，準備為頻道影片燒錢燒到破產，目標就是希望能夠走出台灣，「只看台灣眼界太小，百萬訂閱不看在眼裡，看的是好幾百萬的訂閱」！希望透過頻道影片帶給大家歡笑、放鬆，也能看到藝人另外一面。