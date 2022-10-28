韓國實力派饒舌歌手Bassagong過去在網路節目《帶輪子的嘴》，展現他超強音樂才華爆紅，還曾大聊如何約女生的技巧，讓不少男粉絲相當崇拜他；沒想到Bassagong遭爆出涉嫌偷拍和散布不雅照，儘管他已自首道歉，但警方今（28日）把案件移交檢方，Bassagong不只音樂生涯毀了，也將面臨刑事懲罰。

男歌手Bassagong今年5月遭饒舌歌手Don Mills的老婆踢爆，約女生發生性行為後還偷拍不雅片及照片，再分享給朋友們看，還上節目大聊自己多會約女生，造成受害者身心嚴重受打擊；Don Mills的老婆表示，因為有受害者擔心被肉搜身分，至今不敢報警。

儘管事情曝光後，Bassagong沉默了3天在IG發文自首並向大眾道歉，表示在反省中，但惡劣行徑立刻遭網友撻伐；綜合韓媒報導，直到近日經警方調查後，Bassagong確實在2018年拍下某女不雅照，再傳到一個有20多人的群組。

對此，首爾麻浦警察局指出，Bassagong違反了非法偷拍、散播等罪名，目前已將案件移交檢方處理，他恐將面臨刑事處置；Bassagong洋溢的音樂才華和幽默風趣的談吐，及被看好未來不可限量的音樂成就，如今毀在他不成熟又惡劣的個人作為下，也讓網友諷刺他是「鄭俊英第二」。

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