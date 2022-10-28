由金管會指導，台灣金融總會與金融研訓院主辦的「2022 FinTech Taipei台北金融科技展，今年回歸實體展出，10月28日於臺北世貿一館熱鬧開展，本次展區有：政策主題館、金融機構與科技創新展區、國內外金融科技新創展區及校園成果聯合展區，逾150家以上金融機構與新創團隊，日昇金互聯網攜旗下全新升級「日生金 DailyGold」投資平台共同參與年度金融盛會。

日昇金互聯網執行長郭錦駩表示，疫情大幅加速數位金融科技的發展，創新的Fintech金融科技理財投資方式，未來會以更多元、不同面向的形式深入民眾生活，民眾透過參與展會能夠早一步接觸到最新的數位金融服務及應用趨勢。

不僅金融機構對數位金融發展投入大量資源，線上相關投資平台近年也如雨後春筍般湧現，民眾對於眾多平台如何挑選，日昇金執行長郭錦駩建議，初次接觸債權投資應以穩定低風險為佳。

「日生金 DailyGold」平台投資案件有「不動產抵押債權」及「租賃契約抵押債權」2種，前者以不動產來做抵押擔保，後者則以出租套房每月穩定的租金收入做擔保品，每一筆案件背後皆有優良的抵押擔保品。

「日生金DailyGold 」提供債權轉讓投資之金流皆委由第三方金流公司管理，平台本身不經手，且定期公告確認標的真實存在之會計師查核報告書，力求多重保障。目前平台持續維持對投資人零虧損，零違約率的佳績，是對追求穩定低風險的Fintech理財投資人最佳選擇。