Global Mall新北中和店的Beutii推出正負零 XKH-E010 多功能料理鍋，加送鴛鴦鍋，原價5490元，優惠價3690元。（Global Mall提供）

百貨周年慶正開打得如火如荼，而今年最熱銷的，高單價的大家電就是其中之一，像Global Mall今年周年慶中的熱銷商品，正是包括好入手價格約落在2萬至2萬5000元的電視機、質感按摩椅，以及結合淨水、熱水多功能且免安裝的淨水器，最高單筆消費達近10萬元，更在周年慶前引進了主打嚴選高質感設計的Beutii質感家電選品，現正值檔期最後衝刺，Beutii也推出了一系列家電下殺優惠，搭配滿千送百、使用GMpay綁定聯名卡消費滿2000送200等優惠更划算。

京站的輝葉絕美經典氣炸鍋，推薦價1299元。（京站提供）

京站雖然周年慶還沒正式開跑，但也已經迎來熱烈的買氣暖身，當中就以氣炸鍋的銷量最為突出，在近期就有20%的銷量成長，另外因著季節進入秋冬，換季時節不但氣溫忽冷忽熱，最明顯的感受就是室內的濕度明顯提高很多，這時就算溫度不高，待在房子裡也會覺得悶熱難耐，開風扇也無法完全改善，最好的辦法還是要降低濕度，因此除濕機的銷量也有近30%的成長。

大葉高島屋的FUJI按摩椅愛沙發 FG-925，特價2萬7800元，原價4萬9800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋百貨館內大家電類就因配合改裝紛紛推出清優惠，像是按摩椅系列及SONY電視53折起，另外，小家電類如空氣清淨機和電子鍋、調理鍋系列，因空氣品質與換季熱食燉補需求，買氣攀升，整體銷售狀況較上月成長約20%，而11月17日起的周年慶，預計主顧客預購的家電品項，集中在按摩椅和高單價的洗衣機、冰箱等大型家電為主，更可結合貨物稅減免2000元及汰舊換新節能補助3000元，現就率先推出11月7日前，刷大葉高島屋中國信託聯名卡滿2萬元贈百貨禮券400元、滿5萬元贈百貨禮券1000元、滿10萬元贈百貨禮券2000元。

統一時代百貨台北店的Panasonic六門智慧節能電冰箱，原價10萬9900元 特價9萬8900元 限量10台。（統一時代百貨台北店提供）

另外統一時代百貨台北店今年的秋季改裝，也在9月起陸續引進智慧動能自行車品牌BESV、瑞典百年精品家電伊萊克斯、德國倍世淨水BWT，還有tokuyo按摩椅、歐式風格家居cathyhomes凱西生活等全新品牌衝家電買氣，11月2日前推出全館指定櫃位滿3000送200，搭配使用icash2.0、icash Pay支付滿3000再加贈100。