英國劍橋大學在最近的調查中發現，中國在發展中國家民間的聲望已首次超越美國，對中國看法正面的發展中國家受訪者，比率高達62%，較對美國有好感的比率高出1個百分點，俄國在發展中國家的觀感也意外地有所提升。不過，中俄兩國在西方國家間不受歡迎比率有明顯上升，這顯示全球愈往兩極化的方向發展，發展中國家也對西方世界逐漸失去信心。

香港《經濟日報》報導說，英國劍橋大學旗下「民主未來中心」（Centre for the Future of Democracy）近期整合覆蓋全球137個國家和地區、代表世界97%人口的30個調查數據發現，儘管西方國家民眾多數對中國及俄羅斯反感，但很多東歐、亞洲和非洲國家民眾對中俄觀感都在過去10年有所提升。

報導指出，在代表全球12億人的西方自由民主政體之中，分別有75%及87%人對中國及俄羅斯看法負面。但情況在世界其餘63億人之間正好相反，70%人對中國看法正面，對俄羅斯有好感比率亦達到66%。

報導劍橋大學民主未來中心調查結果的美國《新聞周刊》認為，這項查充滿意識形態對抗思維，但其對當今世界的一些觀察也值得參考。主持認調查的未來民主中心表示，發展中國家變得更加支持中俄「威權」體制，原因之一是西式「民主」體制被暴露出一些不足之處。

調查報告說，在7成多數人對俄羅斯看法正面的國家之中，多數人都對西式民主表現不滿意；若把對象由俄羅斯換成中國，比率更升至3/4。

對中國好感升高也有經濟因素影響，調查報告認為，中國一帶一路沿線國家的46億人之中，接近2/3對中國有好感，而非一帶一路國家對中國有好感的比率只有27%。中國2013年推出一帶一路倡議以來，已投資超過4兆美元，吸引超過140個國家參與。

此外，中心還表示，西方近年擁抱性傾向少數群體、性別平權等價值觀，亦可能間接使非西方國家向中俄靠攏。