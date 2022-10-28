民眾黨主席柯文哲陪同黨籍候選人至屏東民族夜市掃街。(林和生攝)

民眾黨主席柯文哲陪同黨籍候選人至民族夜市掃街，遇到支持者要求合照來者不拒。(林和生攝)

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與民眾黨主席柯文哲，28日晚間同場出席無黨籍里港鄉長候選人藍婉倩舉辦的青年座談會，現場首度參政的包括藍婉倩及鳳山區市議員候選人陳妙真，蘇清泉表示，青年參政已是趨勢，柯文哲也說，對有理想抱負青年參政，一定給與支持。

蘇清泉雖行程滿檔，仍堅持到里港參與座談，他說，看到這群從屏東出生的小孩長成青年，在社會上除了原職業工作外，也積極投入政治活動，讓民主發展更好，令人欽佩。

藍婉倩與陳妙真同為里港人，各自參選里港鄉長及鳳山區市議員，雖是第一次參選，但會全力支持他們的勇氣，希望大家給年輕人一個機會，參政黨籍不是問題，過去屏東綠大於藍，但現在已經是中間選民世代，未來也是。蘇清泉呼籲，政黨輪替非對立，共創藍天好綠地是他現在目標。

柯文哲則說，同為里港出生的青年參政，現到到不同選區參選即是緣分，台灣政治的3個原則是做對的事情、不對的事情不要做、認真做，就這麼簡單，但能做到的人很少，因此，對政治積極付出的青年，我們一定要給予支持與鼓勵。

結束行程後，他也陪黨籍候選人到屏東民族夜市掃街，沿路遇上不少支持者要求合影、簽名，柯文哲皆來者不拒。