俄烏衝突以來,土耳其親俄立場多次引發美國疑慮。瑞典和芬蘭為求自保申請加入北約,土耳其再次不與西方陣營同調,因國安考量攔阻;但對西方而言,土耳其仍是不可或缺的「北約黑羊」。

德國之聲(DW)26日報導,土耳其盼在全球舞台扮演更重要的角色之際,對西方夥伴也日益祭出咄咄逼人的民族主義言論。土耳其身為歐洲聯盟(EU)候選國,雖然並非西方「想要的樣子」,仍是世界政壇的重要參與者,西方國家也在多面向得靠土耳其。

對此,德國之聲列出5點說明,首先土耳其與俄羅斯及烏克蘭關係佳,在國際場域屬稀有特質。烏克蘭戰爭對國際社會而言具有多重意義,對土耳其來說,戰事提供外交機遇。西方國家對與俄羅斯對話並不熱衷,因此在俄國入侵烏克蘭的頭幾天,土耳其已經成為交戰雙方無可取代的調人。

烏克蘭是小麥、大麥、玉米及葵花油的主要供應國之一,出口因戰事受阻,嚴重影響全球糧食安全。在土耳其及聯合國(UN)斡旋下,俄羅斯7月與烏克蘭於伊斯坦堡達成穀物出口協議。此外,直到今天,就交戰方未來可能的和談地點而言,土耳其仍是最合理選項。

土耳其重要性之二,德國之聲指出,在北大西洋公約組織(NATO)30個會員國中,土耳其擁有僅次於美國的第2大軍隊,並位處北約防禦體系東南翼,成為提供安全保障的主力。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭,促使瑞典和芬蘭5月申請加入北約。由於一旦有國家決定申請入會,北約30個會員國必須一致同意發出正式邀請,土耳其因國安疑慮攔阻,北約遲遲未能落實1990年代中期以來最重大的擴張行動。

瑞典新總理克里斯特森(Ulf Kristersson)上週致函土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan),要求就相關問題舉行會議。雙方將在土耳其會晤。

經濟實惠的國防產品則是土耳其另一不可小覷之處。報導說,土耳其國防產業重要性日益增加,直接牽涉西方利益。

土耳其拜拉克塔TB2(Bayraktar TB2)武裝無人機於多次戰役中證明自身實力。根據德國武裝部隊智庫BAKS2021年報告,土耳其無人機在卡拉巴赫地區(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡區)衝突發揮決定性作用。

土耳其無人機也在烏克蘭戰爭產生影響,據稱持續協助烏軍保衛領土免受俄軍進犯。烏克蘭民眾籌資為武裝部隊添購新無人機時,拜卡科技(Baykar Technology)免費將無人機贈與「愛國的烏克蘭人民,以實現他們的目標」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)9月授予拜卡科技營運長拜拉克塔(Haluk Bayraktar)一級功績勳章以感謝馳援。

對無法負擔昂貴軍事裝備或研發、正尋找替代方案的國家來說,低成本的拜卡無人機使土耳其成為獨一無二的合作夥伴。根據德國國際暨安全研究所(German Institute for International and Security Affairs)近期報告,非洲軍購量猛增,使土耳其成為非洲大陸重要性不斷上升的武器供應國。

德國之聲指出,土耳其另一重要性在於接納大批有意前往歐洲的難民。土耳其與歐洲南部及東部許多國家接壤,這不僅讓土耳其能在歐洲國防,也能在歐盟軟肋,也就是移民政策面向施力。

艾爾段過去曾多次毫不猶豫地以「敞開大門」威脅歐盟、德國及其他歐洲國家,這在技術層面意味著難民可以進入歐洲。土耳其與歐盟於2016年簽署難民協議,歐盟承諾提供60億歐元(約新台幣1936億元)財政援助,換取土耳其協助遏止難民進入歐洲。客觀而論,土耳其威脅策略奏效。

此外,旅德的土耳其人也增加安卡拉影響力。德國之聲表示,2018年土耳其大選後,「逾60%在德土耳其人投票支持艾爾段」成為許多德國報紙頭條。實際上,德國的土耳其社群有相當一部分成員認同或同情土耳其政府。

這也牽涉到德國境內安全。德國聯邦憲法保護局(Office for Protection of the Constitution)指出,德國受到多種激進意識形態威脅,政府除了觀察伊斯蘭組織外,也關注極端民族主義團體灰狼、同情庫德工人黨(PKK)者及左翼極端組織。土耳其境內事態發展影響這些組織間的互動,在某些情況下,土耳其政府對灰狼等團體有著直接影響力。