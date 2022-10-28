國防部資通電軍與電展室兩個情報機關首長近日將異動。據軍方消息來源透露，國軍任職最長的指揮官，國防部資通電軍指揮官馬英漢中將，任職5年4個月後，將於10月底屆齡退役，其指揮官一職由副指揮官簡華慶升任，並晉升中將；另電訊發展室主任郭先琛中將亦於月底屆齡退伍，由國防部通資次長室助理次長，郭治國少將接任，並晉升中將。

此外，國防部軍醫局長陳建同中將屆退，由副局長蔡建松少將升任，並晉升中將。上述人事案均於11月1日生效。

國防部資通電軍指揮部兵力規模達到6000人，第四軍種逐漸成型，去年7月，資通電軍還新增兩名少將員額。資通電軍，是國軍最神祕單位，於2017年7月1日正式成立，蔡英文總統親往主持。資電通軍主要任務為電子作戰、資訊作戰、網路作戰及軍線維護管理。蔡政府曾主張資通電軍編成第四軍種，經考量後，僅設立指揮部，指揮官編階定為中將，首任指揮官馬英漢任職迄今，指揮部位於新北市新店忠信營區。

國防部電展室是偵蒐大陸軍事情資的重鎮，我兩岸情資來源，主要是靠電展室的科技情報，提供近8成情資數量，而當前中共威脅與活動頻密，電展室所獲原始偵資、通訊訊號與網路情資急速增加，為此，去年編列預算做「通信頻寬提升案」，規畫2023年完成，以提升情報作業即時傳輸效能將提升30倍，有效支援三軍聯合作戰即時情資。

此外。電展室與美情報合作交換密切，美國國家安全署(NSA)在台灣長期設有監聽站，代號「梅園」，與電展室合作監聽中國大陸，計畫代號為「日輝計畫」。位於陽明山的「梅園」負責截收中國大陸華中、東南沿海及南海的電子信號。「梅園」也是美在台灣最神祕的軍事 單位，對外稱為軍情局通信處的營區，直屬美國家安全署，不歸美國在台協會(AIT)管轄。

電展室與NSA「梅園」合作，統稱為「日輝計畫 」，除監聽大陸地區，也會協助美方監控特定事宜，例如美國制裁北韓與伊朗，若有這兩國家船隻經過台海，我方即將情資轉交「梅園」。日輝計畫執行經年，台美雙方已經建立破解中國大陸電子訊號密碼的資料庫，美國對大陸的潛艦、核武及太空科技的電訊情報特別重視，只要潛艦離開軍港，NSA的海外截聽站，包括台灣都會全力蒐尋，「梅園」扮演重要角色。

新任電展室主任郭治國，曾任海軍131艦隊艦隊長，及海軍艦隊指揮部副指揮官等職。