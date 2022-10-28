《醫師法》今年5月修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等持外國學歷的牙醫師（波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院質詢時，詢問衛福部長薛瑞元贊成還是反對《醫師法》附帶決議？薛瑞元回應，由於各界對於附帶決議有不同看法，衛福部暫不執行。

由於波波牙醫議題因台北市長選戰而備受外界關注，高嘉瑜質詢時詢問，民進黨台北市長候選人陳時中已對《醫師法》附帶決議表達反對立場，薛瑞元態度是贊同還是反對？薛瑞元回應，雖然立法院之前已修法通過附帶決議，但由於外界有不同看法及意見，衛福部目前暫不執行附帶決議。

高嘉瑜說，自2018年開始，也就是陳時中擔任衛福部長期間，衛福部口腔醫學委員會已有會議研議波波牙醫議題，當時要求口醫會建議2024年國外實習名額要降到30名；2019年也有會議資料指出，《醫師法》即將修正，國人若前往國外就讀牙醫系將受到學歷甄試，必須謹慎。

高嘉瑜指出，台灣目前每年420名牙醫系畢業生投入牙醫市場，已經符合市場需求且人力過剩，希望衛福部能考慮要求牙醫師公開學歷。