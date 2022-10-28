買精品包最害怕毀損又要再付高額修復費用，對於自家工藝引以自豪的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA，日前宣布推出「Certificate of Craft 工藝證書」服務，對於品牌推出的幾款包包進行非人為損傷的終身保固。

Bottega Veneta 執行長 Leo Rongone 表示：「 Bottega Veneta 代表著極致工藝與精緻設計及創意的結合。Certificate of Craft 工藝證書的誕生，期許帶給我們顧客最上乘的服務，以長遠保存他們所購買的產品。」品牌期望透過工藝證書喚起消費者對於經典傳承的想法，「我們的用意在於維護產品，讓我們的商品能更長久耐用。」

而此工藝證書將以實體卡片的形式，將與產品序號連動，並於今年11月起於全球專門店展開。